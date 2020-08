PSG - Tuchel fixe le nombre de minutes que Mbappé pourra jouer

Au micro de RMC Sport, à quelques minutes du coup d'envoi du quart de finale de LDC face à l'Atalanta, Thomas Tuchel a livre quelques indiscrétions concernant Kylian Mbappé. L'entraîneur parisien a ainsi dévoilé que l'attaquant français a l'autorisation de jouer une demi-heure face aux Italiens ce soir. "Kylian ? C'est trente minutes, plus ou moins, qu'il peut jouer" a-t-il déclaré. Le Tricolore devrait donc pointer le bout de son nez à partir de l'heure de jeu.

🗣💬 "On a besoin de joueurs qui peuvent courir avec et sans le ballon, pour trouver des espaces. C'est plus le profil d'Ander"



