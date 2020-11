PSG - Tuchel furieux après la prestation contre Bordeaux

Interrogé sur Canal + quelques minutes après la rencontre et le match nul face à Bordeaux (2-2), l'entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, s'est montré furieux à propos de la prestation de ses hommes.

"Non on ne peut pas jouer sans effort physiquement comme on a joué en seconde période, ce n'est pas possible. La première mi-temps était bonne, on a eu des occasions, on a suivi le plan, on a été disciplinés, on a joué simple. On a manqué de sérieux pour finir le match, tuer ce match, d'être décisif. On a manqué de détermination aussi dans la surface adverse. Mais on a manqué de tout en seconde période. Discipline, attitude, efforts, on a pas suivi le plan. C'est logique qu'on perde la deuxième mi-temps, c'est mérité. Je protège toujours mon équipe normalement, mais je ne suis absolument pas d'accord aujourd'hui avec l'effort de l'équipe en seconde période. Pour moi ce n'est pas nécessaire de perdre encore des points comme à Monaco la semaine dernière, de faire ça encore en deuxième mi-temps, ce n'était absolument pas nécessaire", a ainsi lâché l'Allemand, clairement agacé par le comportement de ses joueurs.