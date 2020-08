PSG - Tuchel justifie ses choix contre Leipzig

A quelques minutes de sa demi-finale contre Leipzig, Thomas Tuchel s'est arrêté au micro de RMC Sport. Le technicien allemand a expliqué les choix qu'il a effectués pour composer son équipe, en 4-3-3 et sans Mauro Icardi. "On a décidé de jouer avec la même structure et on a choisi pour Angel (Di Maria) et Kylian (Mbappé)", a d'abord expliqué Tuchel sur la non-titularisation d'Icardi. Bien sûr, Neymar accompagnera l'Argentin et le Français sur le trident offensif.

"Densifier l’entre-jeu ? Oui bien sûr, mais on a joué 4-3-3 contre Lyon et Bergame et ce n’était pas le moment pour changer la structure", a-t-il poursuivi. "Ce n’est pas un match où on fait la différence avec la structure, car Leipzig s’adapte à l’adversaire. Nos joueurs sont bien dans cette structure. En 4-4-2, je l’ai toujours dit, on a besoin du meilleur de nos capacités. Peut-être que si on avait continué après Dortmund (avant la coupure liée au covid-19, ndlr) c’était possible. Mais là, on a opté pour le 4-3-3."