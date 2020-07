PSG - Tuchel laisse (encore) planer le doute sur l'avenir de Thiago Silva

"La vérité, c'est que je ne voulais pas partir mais la décision est déjà prise. Je la respecte et je vais la respecter jusqu'à la fin". Pour Thiago Silva (35 ans), aucun doute possible : son aventure au Paris Saint-Germain, débutée à l'été 2012 lors de son arrivée en provenance du Milan AC, prendra fin après les finales des Coupes nationales et le Final 8 de la Ligue des Champions. En revanche, pour Thomas Tuchel, son entraîneur chez les Rouge-et-Bleu, la porte semble visiblement toujours ouverte pour une prolongation de contrat du défenseur central brésilien dans la Capitale.

"Je peux comprendre que vous posiez cette question et que vous vouliez parler de cette chose là. Ce n’est pas le moment, c’est mon capitaine, notre capitaine, il est super fiable, je l’ai dit plusieurs fois. C’est super important qu’il soit là pour les finales et à Lisbonne (pour le Final 8 de la Ligue des Champions). Et après on va parler. On a déjà parlé deux, trois fois de Thiago. Après, on va voir et on va parler de cette chose", a indiqué l'entraîneur allemand en conférence de presse, ce jeudi après-midi à la veille de la finale de la Coupe de France face à l'ASSE.