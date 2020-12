PSG - Tuchel loue les qualités de l'OL

Présent en conférence de presse en prévision du match contre l'Olympique Lyonnais ce dimanche pour le compte de la 14e journée de Ligue 1, Thomas Tuchel a loué les qualités de son adversaire. "J'attends une équipe de Lyon très très forte. Au dernier match au Parc, ils ont été très très courageux et offensifs. Ils sont venus pour montrer qu'ils sont aussi forts que nous. Ils n'ont pas joué l'Europe et ont eu la possibilité de préparer ce match pendant une semaine. C'est un match difficile pour nous mais j'ai confiance en mes joueurs. Ce sont des compétiteurs et ils aiment ce genre de match. C'est bien d'enchaîner un match de niveau Ligue des champions mais il ne faut pas perdre notre attention", a confié l'Allemand, avant de poursuivre et de se concentrer sur le trio offensif des Gones.

"Ils ont beaucoup de qualité. Mais on a trouvé une manière de jouer où on défend en avançant. La meilleure solution c'est d'avoir la possession. Depay cherchera des espaces très libres sur tout le terrain avec beaucoup de qualité et créativité. Lyon a beaucoup de qualités individuelles et offensives. On va préparer l'équipe", a-t-il conclu.