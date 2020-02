PSG - Tuchel maintient le suspense pour Neymar

À l'issue du match nul complètement dingue sur la pelouse de l'Amiens Sporting Club (4-4, résumé et notes), ce samedi après-midi lors de la 25ème journée de Ligue 1, Thomas Tuchel a maintenu le suspense sur le dossier Neymar. Au micro de nos confrères de Canal +, l'entraîneur du Paris Saint-Germain n'a pas souhaité s'attarder sur le cas du Brésilien ainsi que sur le onze qu'il alignera à Dortmund, mardi soir en 8ème de finale aller de la Ligue des Champions.

"Neymar ? Je ne peux pas dire aujourd'hui", a indiqué le technicien allemand. "Regardez, on a eu un match et juste après, on parle de Neymar... on sent que c'est dans les têtes. Pour mardi, je ne sais pas aujourd'hui. On va décider demain, après l'entraînement", a-t-il conclu.