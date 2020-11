PSG - Tuchel n'a pas apprécié qu'on remette ses choix en question

Le Paris Saint-Germain s'est imposé (3-0) face au Stade Rennais ce samedi dans une rencontre comptant pour la 10ème journée de Ligue 1. Après la rencontre, Thomas Tuchel était interrogé par Canal + notamment sur le positionnement de Marquinhos et Florenzi et l'entraineur du PSG n'a pas supporté qu'on remette une fois de plus ses choix en question.

"Pour moi vous manquez de respect aux joueurs qui sont là et vous manquez de respect aux performances de l'équipe en prenant cinq questions sur Marquinhos, deux sur Florenzi et aucune sur le match, aucune sur l'adversaire. Ça montre que vous n'avez pas du tout de respect pour ce qu'on fait et ce que l'équipe doit faire ici" s'est agacé le technicien allemand.