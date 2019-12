PSG - Tuchel n'attendait pas grand chose de ses joueurs

Thomas Tuchel n'attendait pas grand chose de son équipe, hier, lors du déplacement au Mans en huitième de finale de Coupe de la Ligue. S'il a beaucoup fait tourner, l'entraîneur du PSG a toutefois assisté à une large victoire des siens (4-1). Un résultat qui l'étonne presque, comme il l'a expliqué en conférence de presse.

"Aujourd'hui, c'était un match qu'il fallait seulement gagner. Il ne fallait pas être trop critique avec l'équipe et les joueurs. Nous sommes toujours exigeants mais il y avait une combinaison entre le terrain et le ballon qui a fait que c'était difficile de jouer pour nous, pour jouer de façon précise et accélérer avec le ballon. C'était vraiment compliqué et on a joué avec beaucoup de joueurs qui manquent un peu de rythme" explique Tuchel. "C'est pour ça que je n'attendais pas trop de mes joueurs sur cette rencontre mais on a quant même marqué trois buts en première période. En seconde mi-temps, on aurait pu marquer le cinquième avec Kylian qui a une grosse occasion. On ne l'a pas fait puis on prend un but et, après, on a perdu du rythme. C'est devenu plus dur de fermer le match mais il n'y a pas de problèmes, nous sommes heureux d'être en quarts de finale de la Coupe de la Ligue".