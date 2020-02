PSG - Tuchel n'est pas inquiet pour Mauro Icardi

Alors qu'il enchaîne les prestations en demi-teinte depuis le début de l'année 2020, Mauro Icardi conserve toujours la confiance de Thomas Tuchel. En effet, l'attaquant argentin de 26 ans, auteur de 18 buts en 26 matchs toutes compétitions confondues, reste le titulaire indiscutable en pointe malgré sa perte de confiance. S'il a marqué face à Nantes en déviant le ballon d'un de ses coéquipiers, Icardi reste malgré tout en difficulté, comme l'explique l'entraîneur parisien.

"Avec des attaquants, c’est toujours la même chose. Il n’y a que les buts qui peuvent aider. Il a une grande importance tactique pour nous. Mais le plus important c’est toujours de marquer pour Mauro, Edi (Cavani), Kylian (Mbappé). C’est ce qui donne de la confiance. Il le sait, il n’est plus un jeune, il a de l’expérience. Il sait qu’il y a des phases où les choses sont plus compliquées, c’est comme ça en ce moment, mais il ne va pas arrêter de travailler et d’essayer. Tout le monde va l’aider à s’en sortir et je n'ai aucun doute que ça va arriver" a-t-il déclaré.