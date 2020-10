PSG - Tuchel ne compte pas changer sa façon de travailler

Sous le feu des critiques depuis plusieurs semaines, et encore un peu plus depuis la défaite en Ligue des Champions face à Manchester United (1-2), Thomas Tuchel (47 ans) ne compte pas changer sa manière de travailler. C'est, en tout cas, ce qu'a assuré l'entraîneur du Paris Saint-Germain en ce vendredi après-midi, lors de son traditionnel point presse d'avant-match.

À voir aussi : Tuchel aborde très clairement son avenir

"Non, il n'y a rien à changer. On travaille de façon honnête, dure, intense. On s’adapte, tous les jours. On n’a pas un style, on change de style avec l’équipe, chaque année, chaque semaine. On fait ce qu’il faut. Si on a besoin d’être dur, on est dur. S’il faut être protecteur, on le fait. C’est toujours une adaptation. On s’adapte après chaque match", a-t-il lancé devant les médias.