PSG - Tuchel ne regrette pas son schéma de jeu

Thomas Tuchel a surpris tout son monde en alignant un 3-4-3 à Dortmund, alors que son équipe évoluait en 4-4-2 depuis plusieurs mois maintenant. Interrogé sur ce choix tactique après la rencontre, perdue 2-1 par le PSG, le coach parisien a assuré qu'il ne nourrit aucun regret. "Non, pas de regret...", a-t-il confié à chaud au micro de RMC Sport. "C’est très facile d’être entraîneur quand tu ne l’es pas. Si tu peux regarder un match et analyser après, c’est facile. Je devais prendre des décisions, je l’ai fait, j’ai pris la responsabilité. Personne ne sait ce qu’il se serait passé avec un autre système..."

L'Allemand a également répondu à une question sur le manque de rythme de certains de ses titulaires du soir, notamment ses trois défenseurs Marquinhos, Thiago Silva et Presnel Kimpembe. "C'était super dur, ils ont de la qualité en face, physiquement, et on manquait un peu de rythme", a admis Tuchel. "On peut le voir, ils ont sept matchs de moins que nous depuis janvier. Ils sont dans le rythme, ils l'ont montré, mais en défense on a travaillé dur et montré de la qualité."