PSG - Tuchel ne se sent pas en danger

Lors du début de son point presse, ce mardi à la veille du match de la 2ème journée de la Ligue des Champions face à l'Istanbul Basaksehir, Thomas Tuchel (47 ans) a été questionné sur sa situation. L'entraîneur du Paris Saint-Germain, en fin de contrat jusqu'au 30 juin 2021 et dont l'avenir est plus qu'incertain, a été très clair : "Non, je ne me sens pas en danger. Un coach ne doit pas avoir peur du résultat. Je reste concentré, les autres choses ne m'intéressent pas", a lancé le technicien allemand devant les journalistes.