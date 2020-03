PSG - Tuchel ne souhaite pas faire tourner contre Strasbourg

Thomas Tuchel, en conférence de presse cet après-midi, a loué à de nombreuses reprises l'état d'esprit de son groupe, qu'il estime "prêt" pour les échéances à venir. Avant le match retour des 8ème de finale de Ligue des Champions, le PSG se déplacera sur la pelouse de Strasbourg, demain à 17h30.

L'entraîneur parisien affirme que son groupe affiche un état d'esprit solidaire et combatif, "maintenant j'ai l'impression que vraiment l'équipe profite de jouer ensemble, d'être sur le terrain ensemble, de jouer, travailler et combattre ensemble c'est de cette mentalité que l'on a besoin". Le coach allemand a ensuite expliqué vouloir conserver son équipe type, et éviter de faire tourner en Alsace étant satisfait des prestations actuelles. "Ce n'est pas nécessaire de trop changer, parce qu'ils sont dans une bonne phase depuis beaucoup de semaines. Ils ont montré une mentalité et un résultat incroyable conte Lyon et voilà on a confiance ". Le technicien a foi en son groupe, et le onze titulaire à Strasbourg devrait être très proche de celui qui sera aligné en Ligue des Champions, contre son ancien club.