PSG - Tuchel ne veut pas mettre la pression aux remplaçants

Comme Thomas Tuchel l'a annoncé ce samedi, le Paris Saint-Germain sera privé de huit joueurs pour le déplacement à Lorient dimanche soir, dans le cadre des 16es de finale de la Coupe de France (20h55). Face à cette hécatombe, le coach parisien pourrait donc donner du temps de jeu à des joueurs moins utilisés habituellement, bien qu'il ne soit pas un grand fan des turn-over. En revanche, le technicien allemand a tenu à ôter toute pression des épaules des habituels remplaçants.

"Je suis convaincu qu'on va jouer avec l'attitude nécessaire pour gagner. Si on change un peu, mais pas trop, on doit être attentifs et ne pas trop en attendre des gars. C'est un match difficile, c'est une équipe très forte dans son championnat, c'est un match à l'extérieur et un match où Lorient n'a rien à perdre donc on ne peut pas trop attendre des nouveaux gars demain, qui manquent peut-être un peu de rythme. J'attends du sérieux, qu'on soit attentifs, même dans les détails, qu'on se protège, qu'on continue avec notre état d'esprit. Ce n'est jamais facile de jouer avec un manque de rythme et je ne suis pas un grand fan de tout changer. On doit attendre avec cette liste là (de blessés), c'est un peu trop mais on doit décider demain matin" a déclaré Tuchel en conférence de presse.