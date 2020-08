PSG - Tuchel ouvre la porte à une titularisation de Kylian Mbappé face à Leipzig

En conférence de presse, à 24 heures du match face à Leipzig en demi-finale de la Ligue des Champions, Thomas Tuchel a fait un point sur l'état de santé de Kylian Mbappé. L'Allemand ouvre la porte à une titularisation du Français, passeur décisif face à l'Atalanta.

"Il a joué 30 min contre l'Atalanta, et il n'y a pas de réaction avec la cheville. Maintenant on a gagné 6 jours, donc il a gagné des capacités. Bien sûr qu'il peut commencer. S'il peut jouer 90 Minutes ? On va décider aujourd'hui, et décider s'il rentre ou s'il débute. On a toutes les possibilités" a-t-il déclaré.