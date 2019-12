PSG - Tuchel peste contre le calendrier surchargé et soumet une proposition

À la veille de la réception de l'Amiens Sporting Club, programmée ce samedi soir (20h45, Parc des Princes) à l'occasion de la 19ème journée de Ligue 1, Thomas Tuchel, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, a profité de son passage en conférence de presse pour pousser un coup de gueule contre le calendrier surchargé en cette fin d'année civile 2019.

"On a une bonne qualité dans le groupe. Mais on joue trop ! 20 équipes en Ligue 1, deux coupes, la Ligue des Champions, des tournois sans arrêt… c’est beaucoup ! Liverpool a joué deux matches en deux jours. Aston Villa a joué contre l’équipe B de Liverpool !", a lancé le technicien allemand devant les médias, et de se fendre d'une proposition aux instances dirigeantes : "Si on veut des matches de qualité avec des joueurs qui ne sont pas blessés, il faut plus de possibilités de changements dans un match, pour gérer les temps de jeu. On a seulement trois remplacements. On peut rester à trois changements, mais avec la possibilité de changer deux joueurs à chaque fois, ce qui ferait au maximum six remplacements. Ce serait mieux pour protéger les joueurs. Il y aurait beaucoup d’avantages. Il y a trop de matches pour être tout le temps motivés et dans l’intensité."