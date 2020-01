PSG - Tuchel prévoit un mercato calme

Depuis quelques jours, le mercato hivernal a ouvert ses portes. A Paris, l'avenir de Cavani est discuté, tout comme celui de Leandro Paredes qui pourrait être inclus dans un échange avec Emre Can. Pourtant, Thomas Tuchel a réaffirmé qu'il s'attendait à un mercato calme lors duquel le groupe parisien pourrait ne pas bouger.

"On ne peut pas dire 'jamais' mais c'est le foot et tout peut arriver mais il n'y a pas eu de demande. J'adore l'équipe et mes joueurs, j'aime beaucoup travailler avec eux. On a créé une atmosphère et une complicité entre nous. On peut continuer avec ce groupe. Ce n'est pas nécessaire que quelqu'un parte ou arrive. Si les choses arrivent ok, peut-être, mais comme Leonardo a dit il y a plusieurs semaines : il parle de ces choses-là et je me concentre sur l'entraînement. Je suis super calme" a déclaré Tuchel en conférence de presse.