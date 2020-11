PSG - Tuchel rassure pour les sorties prématurées de Kean et Mbappé

Le PSG s'est imposé (0-3) à Nantes hier soir, mais c'est encore une fois l'infirmerie du club de la capitale qui fait parler après la rencontre, car deux des trois attaquants du soir ont été remplacés avant la fin du match pour des raisons physiques, à savoir Moise Kean et Kylian Mbappé. L'Italien a dû laisser sa place à la mi-temps après être revenu aux vestiaires en boitant, tandis que le champion du monde est sorti à quinze minutes du coup de sifflet final, grimaçant et semblant souffrir de la cuisse droite.

Après le match, Thomas Tuchel a donné des nouvelles des deux joueurs en conférence de presse : "Je pense que c'est seulement de la fatigue au niveau des ischio-jambiers. Kylian, je pense vraiment à cet instant que ce n'est pas une blessure mais seulement de la fatigue. Pareil pour Moise Kean. Il a pris trop de coups et c'était très douloureux mais il m'a dit qu'il pouvait continuer. Je lui ai dit non, ce n'est pas le moment de prendre trop de risques. On a essayé de changer un peu la structure sans lui et j'espère vraiment qu'on n'a pas un blessé de plus", s'est exprimé le technicien allemand.