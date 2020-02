PSG - Tuchel rassure pour Neymar

Absent du groupe pour le voyage à Nantes hier soir (victoire 2-1), en raison d'une blessure aux côtes survenues le week-end dernier face à Montpellier, Neymar est au coeur de toutes les inquiétudes du côté du PSG. Absent des deux derniers gros rendez-vous parisiens les saisons passées en raison de blessures au pied, le Brésilien est désormais couvé par les dirigeants franciliens pour pouvoir compter sur lui face à Dortmund.

En conférence de presse hier, Thomas Tuchel s'est toutefois montré rassurant quant à l'état de santé du Brésilien. L'Allemand espère même pouvoir compter sur son joueur dimanche face à Lyon. "Ce n'est pas grave, j'espère qu'il pourra jouer dimanche parce qu'il est dans une forme excellente et il a la capacité nécessaire pour dénouer des matchs. Je sais qu'il veut absolument jouer tous les matches dans cette phase décisive. On décidera un peu plus tard, samedi, mais ce n'est pas sûr (qu'il joue contre l'OL)". D'après L'Equipe, le PSG pourrait décider de mettre Neymar au repos dimanche afin de ne prendre aucun risque pour la LDC.