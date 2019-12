PSG - Tuchel réagit au tirage de Saint-Etienne en CDL

Tandis que le PSG s'est logiquement imposé ce mercredi soir face au Mans (1-4) lors des huitièmes de finale de Coupe de la Ligue, l'entraîneur du club de la capitale Thomas Tuchel a été invité à commenter le tirage au sort effectué à l'issue des rencontres du soir. Alors que les Parisiens recevront Saint-Etienne, le coach Allemand s'est surtout dit satisfait de jouer à domicile.

"C'est un bon tirage parce que le match est à domicile. C'est bien, pas de voyage. Le principal est de jouer à domicile, c'est plus facile pour nous pour nous organiser et plus facile pour les joueurs", a-t-il déclaré au micro de Canal+ Sport. "On a beaucoup de vols à faire pendant janvier et février. C'est bien de jouer au Parc." La rencontre se jouera le 08 janvier prochain.