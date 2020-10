PSG - Tuchel remonté contre l'attitude de ses joueurs

Pour son entrée en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain s'est incliné ce mardi soir face à Manchester United (1-2). En conférence de presse, Thomas Tuchel est apparu passablement énervé et a été assez froid dans ses réponses aux journalistes. Au delà du résultat, le technicien allemand n'a pas apprécié l'attitude de ses joueurs sur le terrain.

"On doit s'améliorer, c'est clair que nous ne sommes pas contents avec cette performance. Ce n'est pas le moment (de dire de quoi il n'est pas content). Ce n'est pas le moment, surtout pas ici, d'être trop critique en public. On va faire ça en interne", a lancé le coach parisien. "On a beaucoup de choses à améliorer. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est évident. On a eu des problèmes dans l'état d'esprit. C'est difficile de jouer toujours à huis clos, ce n'est pas le même sentiment en Ligue des Champions. C'est une raison. Mais ce n'est pas la raison décisive. On va trouver beaucoup de choses à analyser et à se dire en interne" a annoncé l'ancien entraineur du Borussia Dortmund.