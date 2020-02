PSG - Tuchel revient de nouveau sur la défaite à Dortmund

En conférence de presse à la veille de la réception de Bordeaux en Ligue 1, Thomas Tuchel a fait le tour de l'actualité parisienne, revenant notamment sur la défaite contre le Borussia Dortmund en début de semaine.

Le match d'après. Tombé de haut en s'inclinant logiquement sur la pelouse du Borussia Dortmund mardi soir (2-1), le Paris Saint-Germain est en quête de rachat et de regain de confiance au moment d'accueillir les Girondins de Bordeaux (dimanche, 21h). D'ici au match retour au Parc des Princes face au BvB, prévu le 11 mars prochain, les Parisiens ont quatre matchs pour remettre les pendules à l'heure. L'entraîneur allemand a confié que ce second round était forcément dans les têtes, bien que joueurs et staff doivent préparer les échéances qui précèdent ce match. "Tous les joueurs veulent montrer qu'hier était un bon jour pour faire le match retour au niveau de l'état d'esprit. On veut jouer le plus vite possible. Pour cette raison, c'est dans notre tête, mais en même temps on doit préparer des matchs de L1 et de Coupe de France contre Lyon. On a des matchs à gagner, à faire, pour démontrer et regagner de la confiance. On ne peut pas trop penser à ce match retour mais en même temps c'est dans notre tête" a-t-il expliqué.

Depuis mardi soir, le coach parisien a revu la rencontre à plusieurs reprises afin de relever les points sur lesquels l'équipe est passée au travers. Il a déclaré qu'il était "difficile de trop analyser en vidéos après coup" car "l'énergie dans le stade, l'atmosphère et le contexte avec la mentalité de Dortmund" ne peuvent pas se faire ressentir en analysant les images. "C'est un peu comme à Liverpool, ça peut créer une équipe qui joue plus courageusement, plus agressivement qu'à l'accoutumée. Une atmosphère très spéciale peut exister, ce qui rend Dortmund encore plus agressif et courageux. Pour moi on a manqué de détermination comme celle de Dortmund pour gagner ce match. Et on a manqué un peu de potentiel à s'adapter aux situations. Ce n'était pas notre meilleur match mais ce n'était pas horrible. On a fait 14 matchs en un mois, eux 7, nous avons eu un jour de moins de récupération. Il y a des choses qu'on peut sentir sur le terrain. il y a des choses techniques, tactiques, mais c'est toujours un mixe. Il y a des choses à améliorer et on va essayer" a conclu Tuchel.

Tuchel exaspéré par les questions sur Neymar

Après le revers, Neymar a tenu des propos forts dans lesquels il a admis ne pas avoir compris la décision du club de le préserver lors des quatre matchs précédents ce grand rendez-vous. Agacé par les questions à ce sujet, Thomas Tuchel a été clair. "Imaginez si on le laissait jouer et la blessure s'aggravait puis qu'il manquait trois ou quatre mois de plus. On ne peut pas (prendre le risque), on prendre les décisions et on ne peut pas attendre les résultats après et dire 'ici c'est la faute d'untel'. On doit prendre la décision et vous devez me croire qu'on a tourné la question dans notre tête pour cette décision car c'est clair avec tous mes joueurs, et Ney aussi, qu'on veut qu'il joue tous les matchs mais nous avons des responsabilités" a déclaré l'entraîneur du PSG, puis de préciser que le Brésilien aurait un maximum de minutes jusqu'au match retour, afin qu'il retrouve des sansations.