PSG - Tuchel revient sur l'absence de Neymar au conseil des sages

Après que Thomas Tuchel ait nommé Keylor Navas (33 ans) et Presnel Kimpembe (25 ans) au "conseil des sages" du Paris Saint-Germain ce lundi, le technicien allemand est revenu sur la non-implication de Neymar (28 ans) dans ce groupe.

"Honnêtement je ne sais pas. Je parle beaucoup avec lui seul. Je suis toujours proche de lui et on parle beaucoup. Pour moi c'est important qu'il soit libre de dire ce qu'il pense. On parle beaucoup tactiquement et personnellement. C’est seulement mon avis mais il n’est pas avec les cinq car je ne veux pas qu’il ait trop de choses dans la tête, qu'il soit distrait avec ces choses. Il prend la responsabilité sur le terrain, c'est un artiste et il est créatif. C’est pour ça que je ne veux pas qu’il pense trop aux choses concernant l’organisation. Si on a des choses vraiment importantes, il sera avec les joueurs clés et c’est normal. Mais quand on parle de l’organisation pour un vol, ou un voyage, ou le planning de la semaine ce n’est pas avec lui. Je ne veux qu'il soit toujours tranquille et concentré sur le terrain. Il doit jouer avec toute sa liberté et sa créativité", a-t-il confié.