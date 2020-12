PSG - Tuchel analyse le 5-3-2 utilisé contre Basaksehir et la connexion Mbappé-Neymar

A l'occasion d'une conférence de presse avant le match contre l'Olympique Lyonnais ce dimanche, l'entraîneur du Paris Saint-Germain Thomas Tuchel est revenu sur le système qu'il a utilisé ce mercredi lors du match face à l'Istanbul Basaksehir en Ligue des Champions (5-1), le 5-3-2. Il a également évoqué l'importance de la connexion entre Neymar et Mbappé.

"On cherche toujours une solution pour tout le monde, mais en même temps on cherche cette connexion entre Kylian et Neymar. Si on joue en 4-4-2, ils sont ensemble à gauche, pareil en 5-3-2, mais dans l’axe. Ce sont des choses qu’on doit décider et qu’on réfléchit beaucoup. Ils doivent avoir un sentiment naturel sur le terrain, on doit accepter que pour quelques joueurs il y ait des connexions, comme avec Marco Verratti, Ney et Kylian. Ça fait beaucoup de raisons de les voir proches ensemble. Ca donne aussi la possibilité de défendre en avant, d’avoir plus d’agressivité… Il y a toujours deux choses: comment on joue, la structure mais aussi comment on fait vivre cette structure et ça ce sont les joueurs qui le font", a confié l'Allemand.