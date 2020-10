PSG - Tuchel s'avance sur la situation diplomatique entre la France et la Turquie

Ce mardi, en conférence de presse d'avant match, l'entraîneur parisien Thomas Tuchel a été questionné sur le contexte diplomatique tendu entre la France et la Turquie, à la veille d'affronter l'Istanbul Basaksehir. "On a entendu des choses, personnellement je suis triste que ce ne soit pas possible pour tout le monde de vivre en harmonie, car je pense que chaque personne veut vivre en harmonie. Je suis très triste mais pas inquiet. J'espère vraiment qu'il n'y aura pas d'implication entre sport et politique", a-t-il commenté.

Il a poursuivi en indiquant que cette situation n'affecte pas son groupe, qui reste concentré sur le match. "Je n'ai pas parlé avec mes joueurs de la situation, pour l'instant, et je vais réfléchir si on leur en parle. Nous ne sommes pas que des joueurs de foot, on vit ensemble dans le même monde. Il y a quelques tensions, c'est une situation particulière. Mais, le focus, c'est le match et c'est aussi un privilège de jouer la Ligue des champions et un signal qu'il est possible de jouer", a conclu le technicien allemand.