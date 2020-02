PSG - Tuchel s'exprime sur les cas Thiago Silva et Meunier

Au cours de cette deuxième partie de saison, Leonardo va avoir du pain sur la planche. Outre les cas de Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche, le directeur sportif parisien va devoir gérer les dossiers Thiago Silva et Thomas Meunier. Les deux défenseurs du PSG seront en fin de contrat à l'issue de la saison. Ce samedi matin, nos confrères du Parisien révélaient que le Belge aurait reçu une offre de prolongation mais celle-ci ne l'a pas convaincu. Il attend désormais un effort de la part de ses dirigeants. Concernant le Brésilien, son agent a récemment mis la pression sur Leonardo. De son côté, Thomas Tuchel assure que les deux joueurs ne sont pas affectés par cette incertitude autour de leur avenir.

"Pour moi, ce n'est pas nécessaire (que ce soit réglé immédiatement). Je sens les joueurs très confiants, très forts. Thiago, comme toujours, le capitaine de cette équipe dans le vestiaire, sur le terrain, avec moi, rien a changé. Et c'est la même chose pour Thomas, je peux observer les deux être super professionnels, avec un bon état d'esprit. Thomas joue beaucoup, il est super important pour nous dans cette phase, depuis dès semaines. Je suis content qu'ils soient là et je n'ai pas l'impression que ça les dérange. Les contrats ne sont pas des choses qu'un coach décide. Ce n'est pas entre le joueur et l'entraîneur. Ce sont les familles, les agents, le club, plusieurs opinions et choses à régler" a déclaré Thomas Tuchel en conférence de presse ce samedi après-midi.