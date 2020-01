PSG - Tuchel s'interroge un peu sur l'arbitrage de son équipe

Mercredi dernier, le Paris Saint-Germain s'est imposé sur la pelouse du Stade de Reims (0-3), dans le cadre des demi-finales de la Coupe de la Ligue. Une partie qui a laissé des traces dans les rangs des Rouge-et-Bleu, qui devront faire sans Marquinhos (lésion du biceps fémoral) pour les trois prochaines semaines. De passage en conférence de presse ce samedi après-midi, à la veille d'un déplacement à Lille, Thomas Tuchel, l'entraîneur parisien, a envoyé un message aux arbitres et aux instances.

Le technicien allemand a insisté sur la nécessité de prendre soin des joueurs techniques qui assurent le spectacle. "C’est bizarre (que ça soit difficile d'arbitrer son équipe). On n'a pas beaucoup de fautes contre nous mais on a toujours le ballon. On doit protéger les joueurs. C’est le jeu des joueurs", a-t-il confié, et d'appeler à une vraie prise de conscience de tous les acteurs du jeu. "Avec le calendrier, les spectateurs, moi le coach, les arbitres, tout le monde doit protéger les joueurs".