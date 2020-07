PSG - Tuchel savoure le très sérieux retour aux affaires du PSG

Pour son retour sur les pelouses après plusieurs mois d'interruption, le Paris Saint-Germain a cartonné la formation de Ligue 2 du Havre AC (0-9, résumé), ce dimanche soir en amical. Un festival offensif et une prestation d'ensemble de qualité qui font, évidemment, le bonheur et la satisfaction de Thomas Tuchel, l'entraîneur parisien.

"C'est un plaisir de pouvoir se retrouver dans un stade un jour de match, c'est quelque chose qui nous a beaucoup manqué. Et puis nous avons fait un très bon match, les joueurs ont répondu présent et le résultat est là. C'est une soirée extraordinaire. L'équipe a montré de très belles choses, individuellement et collectivement. Nous avons été sérieux de bout en bout", a confié le technicien allemand au sortir de la rencontre dans des propos rapportés par Le Parisien, et d'insister sur l'importance des amicaux pour son équipe : "L'objectif de notre 4-4-2 était de trouver notre structure offensivement. Il y a des situations à améliorer dans la récupération du ballon. Mais ce n'était pas l'objectif. On doit absolument passer par des matchs amicaux pour retrouver notre rythme".