PSG - Tuchel se réjouit du quadruplé national

Grâce à sa victoire en finale de la Coupe de la Ligue contre Lyon hier (0-0/6-5 TAB), le Paris Saint-Germain a validé un incroyable quadruplé national (Trophée des Champions, Ligue 1, Coupe de France, Coupe de la Ligue). Une performance qui ne laisse pas insensible Thomas Tuchel. L'entraîneur parisien, incapable de gagner les deux coupes nationales l'année passée, s'est réjouit de ces quatre sacres en conférence de presse.

"On n'a jamais perdu la confiance et la concentration ce (vendredi) soir et on a su gagner aux tirs au but. Cela compte de gagner quatre titres. C'est une grande performance accomplie par cette équipe", explique l'ancien technicien du Borussia Dortmund qui souhaite tout de même de l'amélioration avant le quart de finale de Ligue des Champions contre l'Atalanta (12 août). "J'attends encore plus d'intensité", "L'Atalanta aura un avantage, cette équipe ayant plus de rythme. Nous, on en aura moins. On devra trouver des solutions. On a douze jours pour se préparer. Je n'ai pas encore vu de matches de l'Atalanta. Ça va commencer demain."