PSG - Tuchel se retient de dire ce qu'il pense de la commission de discipline...

Six matchs pour Kurzawa, deux (plus un) pour Neymar et Paredes et une convocation pour Angel Di Maria. Telles sont les décisions annoncées mercredi soir par la commission de discipline de la LFP suite au Classique houleux face à l'OM dimanche dernier. En conférence de presse après la victoire du PSG sur Metz (1-0), Thomas Tuchel s'est retenu de dire tout ce qu'il pense de ces sanctions.

"Di Maria doit parler avec cette... Pff c'est mieux que je ne dise pas ce que je pense, parce que je veux être sur la ligne au prochain match. Je n'ai jamais vu un joueur prendre deux matchs pour un jaune et un rouge. Je suis très surpris, mais en même temps non...", a commenté l'Allemand. "Di Maria, je suis très surpris qu'il doive parler avec cette commission. Je ne peux pas attendre une suspension. Mais je suis déjà très surpris que Paredes ait pris deux matchs pour un carton jaune-rouge. Je n'ai rien attendu, maintenant j'accepte, c'est notre défi."