PSG - Tuchel sent un Cavani 'plus fort'

Après la victoire de son équipe (4-2) sur Lyon, pour le compte de la 24e journée de Ligue 1, l'entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, parle de la prestation d'Edinson Cavani, auteur du 4e but parisien.

"Toute la concurrence c'est bien. On a besoin de tous les joueurs. On peut sentir Edi plus fort à l'entraînement, plus fort en ce moment car les choses sont claires après le mercato. C'était dans la continuité depuis quelques jours, de ce qu'il fait lors des séances. Il a marqué un but très important c'est bien pour lui, pour nous car on a besoin de l'expérience des joueurs comme Edi" a déclaré Thomas Tuchel. "C'est la meilleure chose qu'il soit en forme".