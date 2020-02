PSG - Tuchel sur l'attitude de Mbappé : 'Pas en colère, mais triste'

Remplacé à la 69ème minute de jeu lorsque le score de 5 buts à 0 était déjà acquis, Kylian Mbappé n'a pas du tout apprécié devoir céder sa place à Mauro Icardi face à Montpellier. L'attaquant français l'a fait savoir en s'expliquant avec Thomas Tuchel sur le bord du terrain, avant de prendre place, la mine sombre, sur le banc des remplaçants. "Ce n'est pas bien" a débuté Tuchel au moment d'évoquer l'attitude du natif de Bondy. "Je suis l'entraîneur. Quelqu'un doit décider qui sort, qui rentre, et c'est moi. (...) Je ne suis pas en colère, mais je suis triste de cette chose là, parce que ce n'est pas nécessaire. Je lui ai expliqué pourquoi on a fait ça et ça va rester comme ça. Je décide toujours de ces choses sportivement. On ne joue pas au tennis, mais au football. Et pour cela, on doit avoir du respect pour tout le monde."

L'entraîneur parisien a poursuivi en expliquant que ce genre de comportement n'était absolument pas nécessaire. Au contraire, il représente une source de distraction pour le reste du groupe. "Kylian est très intelligent, il sait ce qu'il fait, il n'aime pas sortir. Aucun joueur n'aime sortir. Mais ce ne sont pas de bonnes images. (...) Ce n'est pas bien, parce que ça ouvre une distraction. (...) Chaque joueur a un état d'esprit très professionnel, très concentré et ce sujet-là donne toujours un peu l'impression que ce n'est pas comme ça. C'est dommage". Tuchel a toutefois dédramatisé en indiquant que ce genre d'attitude n'était pas inédit dans le football. "Nous ne sommes pas le seul club à avoir ce type de réaction de joueur. Je l'ai vu aussi aujourd'hui à Dortmund, je l'ai déjà vu à Liverpool, Manchester City... Je regarde beaucoup de foot et j'ai vu beaucoup de fois des réactions comme ça."