PSG - Tuchel sur l'hécatombe de blessés : "Je peux vous assurer qu'on essaie tout"

Pour son ultime sortie de l'année civile 2020, prévue mercredi soir (21 heures, Parc des Princes), le Paris Saint-Germain accueillera le Racing Club Strasbourg. Pour disputer cette rencontre de la 17ème journée de Ligue 1, les Rouge-et-Bleu seront privés de dix joueurs. Une vraie hécatombe pour Thomas Tuchel, l'entraîneur parisien, qui affirme pourtant que son club cherche toutes les solutions possibles pour limiter cette épidémie de blessures

"Composer mon équipe ? C'est un casse-tête oui, il y a des gars qui sont dans une zone de risque. Je dois parler avec les docteurs, les kinés, les joueurs. Et je déciderai très très tard", a indiqué le technicien allemand en conférence de presse, et d'évoquer les solutions pour sortir de cette crise : "Je ne sais pas, franchement je ne sais pas. On essaie tout. Je peux vous assurer qu'on essaie tout. On tourne le sujet mille fois pour comprendre, pour s'adapter. On peut seulement donner le même effort".