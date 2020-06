PSG - Tuchel sur la LDC : "Ce sera plus difficile sans Cavani, Meunier et Kouassi"

C'est sans Edinson Cavani, Thomas Meunier et Tanguy Kouassi que le PSG devra disputer les finales de Coupe de France, de Coupe de la Ligue et la fin de la Ligue des Champions. Des départs qui vont rendre plus compliquée la fin de saison du club parisien, comme l'a expliqué Thomas Tuchel, l'entraîneur des Rouge-et-Bleu, en conférence de presse.

"Est-ce que je peux comprendre de finir une compétition sans des joueurs qui ont commencé ? Non, je ne peux pas. Est ce que je peux comprendre les joueurs ? Non. Ce sont des choses bizarres. Des joueurs manquent, pas seulement Thomas (Meunier) et "Edi" (Edinson Cavani), mais aussi Tanguy Kouassi. C’était une équipe très forte, un groupe très soudé. Maintenant nous avons deux finales et la Ligue des Champions sans des joueurs clés. C’est triste, bizarre, difficile à comprendre. Un mélange de plusieurs choses", a confié le technicien allemand.