PSG - Tuchel très agacé par la question d'un journaliste sur la Neymar/Mbappé dépendance (vidéo)

Thomas Tuchel a montré quelques signes d'agacements après la question d'un journaliste sur les difficultés du PSG sans Neymar et Mbappé sur le terrain. "Ney et Mbappé ne sont pas les deux seuls absents contre Lens. Il manquait sept, huit joueurs contre Lens. On ne peut pas continuer d'analyser un match comme ça ! Ce n'est pas la vérité, c'est seulement polémique !" Ambiance.





Pour ne plus manquer les nouvelles vidéos MadeInFOOT : Abonne-toi !