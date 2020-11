PSG - Tuchel très content de la prestation de ses joueurs face à Nantes

Le Paris Saint-Germain s'est imposé à la Beaujoire hier soir, face à Nantes (0-3), pour le compte de la 9e journée de Ligue 1. Le technicien allemand Thomas Tuchel (47 ans) est revenu sur le match en conférence de presse, et s'est montré satisfait de la prestation de ses joueurs, notamment en deuxième mi-temps.

"Je suis très content. On a fait un match très sérieux. J'ai vu une bonne énergie pendant 90 minutes. C'était avec plus de qualité pendant la deuxième mi-temps, et un peu de chance. On finit à 3-0, c'est une belle victoire. L'équipe était mentalement un peu fatiguée et il y avait pas mal de changements. Le match n'était pas facile. On a réglé quelques choses tactiques à la mi-temps pour accélérer le jeu, trouver des distances plus courtes en deuxième mi-temps. Cela a aidé les joueurs", a confié l'entraîneur du PSG.