PSG - Tuchel vante les qualités de Cherki

À la veille de recevoir l'Olympique Lyonnais, dimanche soir (21 heures, Parc des Princes) pour le compte de l'affiche de clôture de la 24ème journée de Ligue 1, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel évoque le talent du très jeune (16 ans) attaquant de l'OL, Rayan Cherki (5 matches joués en championnat cette saison).

"Il a beaucoup de talent, très fort, beaucoup de confiance, il l'a montré, c'est nécessaire que des jeunes aient la possibilité de jouer. Le coach le laisse jouer, il a été décisif pendant quelques matches, il a un grand apport et c'est nécessaire d'être attentif mais on ne joue pas contre lui, on joue contre une équipe et on doit défendre tous ensemble", a confié le technicien allemand en conférence de presse.