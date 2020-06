PSG - Tuchel veut finir en beauté avec Thiago Silva

En conférence de presse ce vendredi après-midi, Thomas Tuchel a évoqué la gestion du cas Thiago Silva (35 ans), dont le contrat expire le 30 juin, mais qui devrait rester au Paris Saint-Germain pour les deux prochains mois afin de terminer la saison, avant de s'envoler vers d'autres cieux. L'occasion, aussi, pour le technicien allemand de se fendre d'un bel hommage à l'égard du défenseur central brésilien.

"Comment je vais gérer Thiago Silva s'il reste encore deux mois ? C'est très facile. Depuis le premier jour, c'était un plaisir d'être son entraîneur et cela ne changera pas. J'en suis convaincu. Il est très pro, il est notre capitaine et il le restera jusqu'à la fin (...) Il reste un joueur-clé pour nous, il est important dans le vestiaire. Entre nous, il y a une grande relation de confiance parce qu'il est très fiable, professionnel. C'est un vrai capitaine et le plus important, c'est de profiter et obtenir les plus grands succès possibles avec lui", a commenté l'entraîneur parisien, et d'évoquer le départ de son protégé au terme de la saison : "Il y a plusieurs intérêts, des opinions différentes et à la fin, il faut prendre une décision. C'est une grande décision pour Thiago, qui n'est pas du tout un joueur ordinaire. On doit profiter ensemble de ces deux mois", a-t-il conclu.