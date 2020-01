PSG - Tuchel voit du changement par rapport à la saison passée

Présent en conférence de presse ce samedi en marge de l'affrontement face à Monaco dimanche soir (21h) en Ligue 1, Thomas Tuchel a estimé que son équipe a mûri depuis la saison passée. Ce changement, l'Allemand considère qu'il est grande partie dû à l'arrivée de nouveaux éléments l'été dernier.

"J'ai le sentiment que nous sommes plus fiables, plus matures, plus costauds parce que comme je dis, on a gagné en personnalité et en mentalité cet été avec nos nouveaux joueurs et l'équipe a grandi. Tout le monde profite, a un bon état d'esprit et on a une bonne situation en matière de concurrence" a-t-il déclaré.