PSG - Tuchel voulait organiser un stage

Cette semaine, et pour la première fois depuis longtemps, le Paris SG n'a pas eu de match en milieu de semaine. A cette occasion, Thomas Tuchel aurait souhaité organiser un stage à l'étranger afin de fuir la grisaille et la fraîcheur parisienne et ainsi profiter de conditions météorologiques plus favorables pour les entraînements. L'entraîneur allemand y voyait également une possibilité de renforcer les liens au sein du groupe.

Toutefois, L'Equipe, qui cite un salarié du club, affirme que cette demande du technicien parisien n'a pas eu de suite en raison de la réticence des joueurs. Peu enjoués par l'idée, ils souhaitaient profiter de cette semaine sans match pour passer du temps chez eux et être auprès de leurs familles.