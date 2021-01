PSG - Un adjoint de Tuchel fracasse Leonardo

C'est officiel, depuis ce samedi Mauricio Pochettino est le nouvel entraineur du Paris Saint-Germain. L'argentin succède à Thomas Tuchel qui a été licencié il y a maintenant plus de deux semaines. Dans une interview accordée à Nemzeti Sport, Zsolt Löwun qui était l'adjoint du technicien de 47 ans est revenu sur l'éviction de l'ancien coach de Dortmund. "Nous avons été surpris que le 23 décembre, après un match gagné 4-0 contre Strasbourg, le directeur sportif du club, Leonardo, nous dise qu'il ne comptait plus sur Thomas à l’avenir. Après avoir dû faire face à des difficultés considérables, fait quelque chose d'historique avec le PSG, avoir qualifié le club en Ligue des champions à l'automne, en étant dans le coup en championnat, la décision est un peu incompréhensible. Tout cela ajouté au fait que nous avons été gênés par d'innombrables blessures tout au long de la saison, et que nous avons également dû faire face au coronavirus, je pense que c'était une grande réussite professionnelle de clôturer l'année de cette façon. Nous avons surperformé, c'est la vérité" a déclaré l'ancien joueur de Mayence et d'Hoffenheim avant d'expliquer comment le mercato a créé des tensions dans le club de la capitale.

"La période de transferts estivale ne s'est pas déroulée comme nous l'aurions souhaité. Les principaux départs ont eu lieu avant et juste après les matchs d'août, ils n'ont pas pu être remplacés correctement. Cela a également créé des tensions entre certains dirigeants de club et le staff, tout comme le fait que le directeur sportif pratiquait des principes de gouvernance différents de ceux de l'entraîneur. Je ne peux pas aller dans les détails, ils avaient des idées différentes dans de nombreux domaines, et la différence de point de vue s'est accrue avec le temps. Cela a conduit Leonardo à envisager l'avenir avec un staff différent. Soyons honnêtes, cela n'aurait pas été durable à long terme. Il valait mieux partir maintenant, presque au sommet" a conclu l'ancien international hongrois.