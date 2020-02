PSG - Un clash Tuchel-Paredes aurait éclaté avant Dortmund

Lundi, à la surprise générale, le Paris Saint-Germain a pris l'avion pour Dortmund sans Leandro Paredes, resté à Paris par choix du coach. Le milieu argentin, pas flamboyant à Amiens à l'image de toute l'équipe, n'était pas blessé pour la rencontre et cette décision a longuement été sans réponse. Toutefois, d'après Canal+, il y aurait un début d'explication à cette absence surprenante : un clash entre Tuchel et l'Argentin serait survenu après le match en Picardie.

D'après Geoffroy Garétier, le ton entre les deux hommes serait monté, à tel point que l'Allemand a décidé de sanctionner le milieu argentin. "Après sa prestation plus que moyenne à Amiens samedi dernier, Thomas Tuchel lui a reproché son match et le ton est monté très fortement. Tuchel a jugé que le joueur avait dépassé les bornes dans la forme, et il l’a sanctionné personnellement en le privant du déplacement". Une lourde sanction pour le milieu argentin, qui avait notamment récupéré le brassard de capitaine lors de quelques matchs en début d'année.