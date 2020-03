PSG - Un contrat pro proposé à un jeune parisien

Alors que Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche n'ont toujours pas signé pro et que leurs contrats actuels se terminent en juin, d'autres dossiers sensibles sont en cours du côté du centre de formation parisien. Celui de Kenny Nagera a occupé les dirigeants du PSG ces derniers temps, puisque RMC nous apprend qu'un premier contrat professionnel, d'une durée de trois ans, a été proposé au jeune attaquant (18 ans). Ce dernier, qui a profité de l'absence d'Arnaud Kalimuendo à l'automne 2019 (il participait à la Coupe du Monde U17 avec l'équipe de France) pour devenir le meilleur buteur de l'équipe U19, doit désormais rendre sa réponse. Il aurait également des touches en Angleterre et ailleurs en France...