PSG - Un nouveau sponsor de renom en vue

Malgré l'arrêt de la Ligue 1 et les pertes financières liés à l’épidémie de coronavirus, le Paris Saint-Germain reste on ne peut plus attractif. Selon le quotidien L'Equipe, le club de la Capitale pourrait très prochainement signer un contrat de sponsoring avec Oracle, la deuxième plus grande société de logiciels au monde en 2019 selon le magazine Forbes. Nos confrères précisent par ailleurs que les Rouge-et-Bleu négocient actuellement des prolongations de contrats de sponsoring plus modestes (Nivea Brésil, McDonald's).