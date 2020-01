PSG - Unai Emery encourage Neymar à retourner en Espagne

Alors que la presse espagnole n'a de cesse, depuis plus d'un an maintenant, d'appeler de ses voeux le retour de Neymar au FC Barcelone, voilà qu'Unai Emery s'y met lui aussi ! Sur les ondes de la Cadena Ser, l'ancien coach du PSG (2016-2018), fraîchement remercié par Arsenal, s'est montré favorable à un transfert du milieu offensif brésilien (27 ans) en Espagne, où "les meilleurs joueurs doivent être" selon lui...

"Neymar est venu au PSG avec l’idée d’être ce que Messi est au FC Barcelone. On dit beaucoup qu’il va revenir à Barcelone. Moi, j’ai participé à sa venue au PSG. Je pensais que Mbappé, pour ce qu’il représentait, aussi devait venir au PSG et j’y ai également participé. Maintenant que je suis de retour en Espagne, je crois que Neymar doit revenir ici", a soufflé Emery. "Ce serait bon pour le football espagnol. Ce qu’il doit trouver, c’est la régularité. Il a 27 ans et toutes les qualités pour être le meilleur joueur du Monde. C’est le moment idéal. Il n’est pas mal au PSG, mais j’aimerais qu’il revienne ici. Les meilleurs joueurs doivent être ici. C’est le meilleur joueur que j’ai eu sous mes ordres." Voilà qui ne devrait pas être très bien accueilli dans les travées du Parc des Princes, où Emery avait pourtant laissé l'image d'un entraîneur sympathique, à défaut d'être performant.