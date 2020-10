PSG - Unai Emery évoque son problème de communication à Paris

Deux ans et puis s'en va. Unai Emery, arrivé en 2016 à Paris, n'a pas laissé de grands souvenirs aux supporters du PSG malgré les 7 titres remportés. L'entraîneur espagnol, qui était notamment sur le banc de touche lors de l'incroyable remontada subie face au Barça, a fait un aveu sur l'un de ses problèmes majeurs à Paris : la communication.

"Une communication plus optimisée pour moi en Espagne ? Roberto Olabe m’avait dit que mon rendement serait meilleur en Espagne. En France, j’ai dû passer du temps à apprendre la langue. Moi j’aime lire des livres sur le management et le leadership. C’est important pour moi de parler avec les joueurs, et beaucoup. A Paris, même si je pouvais passer 20 minutes à faire des discours, je n’avais pas la même capacité à communiquer", a-t-il déclaré pour le Periodico Mediterraneo.