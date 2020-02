PSG - Unai Emery n'a pas réussi à gommer le défaut de T.Silva

Unai Emery sort du silence pour revenir sur ses deux années passées au PSG. Au cours d'un entretien pour France Football, l'entraîneur espagnol, libre de tout contrat après son licenciement d'Arsenal cette saison, a évoqué ses choix tactiques lors de son passage dans la capitale. Il explique, notamment, pourquoi il a préféré titulariser Presnel Kimpembe lors du 8e aller de LDC face au Real en 2018, plutôt que Thiago Silva. D'après lui, O Monstro a un principal gros défaut : le fait de ne pas défendre haut sur le terrain.

"Je voulais que l'équipe défende plus haut. Thiago Silva est un super joueur mais je voulais qu'il soit plus haut et je n'ai pas réussi à lui faire accepter cela. Je voulais qu'il sorte de sa zone de confort, qu'il ose défendre plus haut pour que la pression générale de l'équipe sur l'adversaire soit plus efficace. J'ai travaillé avec lui pour lui faire accepter cela mais je n'ai pas réussi. Et cette caractéristique du jeu de Thiago Silva rejaillissait sur toute l'équipe qui, sous la pression, avait une tendance naturelle à reculer. Comme au Camp Nou, la saison précédente. Pourtant, je donnais la consigne de remonter. Mais ça n'a pas été entendu..." a-t-il déclaré.