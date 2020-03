PSG - Unai Emery n'a toujours pas digéré la remontada

En mars 2017, le Paris Saint-Germain concédait une large défaite, rentrée depuis dans l'histoire, sur le terrain du FC Barcelone (6-1), lors du 8ème de finale retour de la Ligue des Champions. Un lourd revers visiblement toujours pas digéré par Unai Emery, l'entraîneur d'alors des Rouge-et-Bleu. Ce dernier en veut toujours à Deniz Aytekin, l'arbitre de la rencontre. "Il y avait eu deux rencontres. On a joué un match contre Barcelone et un autre contre Aytekin. Avec la VAR, on passait clairement ce tour", a lancé le technicien basque sur les ondes de Radio Marca.