PSG - Unai Emery très élogieux envers Nasser Al-Khelaïfi

Après deux ans passés au Paris Saint-Germain, entre 2016 et 2018, Unai Emery a quitté la capitale pour rejoindre Arsenal. Si sa première saison s'est plutôt bien déroulée, avec une finale de Ligue Europa, l'Espagnol a été licencié en novembre dernier, après de grosses difficultés cette saison. Visiblement, il ne conservera pas de très bons souvenirs de sa période à Londres, comme il l'explique au Daily Mail, notamment concernant la direction.

"Au PSG, le président Nasser Al-Khelaïfi me protégeait beaucoup. A Arsenal, je n'avais aucune protection. Au PSG, quand il y avait des problèmes, le président descendait dans le vestiaire et nous protégeait tous. A Arsenal, ils ne savaient pas faire ça. En partie parce qu'ils sortaient de l'ère Wenger qui faisait tout et qu'ils ne savaient pas faire" a-t-il déclaré.