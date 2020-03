PSG - Une opération pour Abdou Diallo ?

Successivement blessé aux cuisses gauche et droite, en décembre puis en février dernier, Abdou Diallo est également atteint de douleurs dorsales, qui ont ralenti son retour à la compétition et diminuaient encore ses chances de retrouver le onze de Thomas Tuchel, avant la mise en confinement du pays et l'arrêt des compétitions.

D'après L'Equipe, le jeune défenseur (23 ans) et le staff parisien profitent de cette période creuse pour réfléchir à un protocole de soins destiné à éloigner définitivement ces douleurs au dos. Une "intervention" serait même envisagée à moyen terme, afin de rendre l'ancien monégasque totalement opérationnel pour sa deuxième saison au PSG...